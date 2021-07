Kina inn på teppet for dataangrep mot Stortinget

Av Johan Falnes

Saken er oppdatert.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon. Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Ifølge henne bekreftes dette også av flere allierte, EU og Microsoft.

Innbruddet i Stortingets epostsystemer fant sted 10. mars i år og skjedde ved at sikkerhetshull i eposttjeneren Microsoft Exchange ble utnyttet.

Inn på teppet

Eriksen Søreide legger ikke skylden for dataangrepet direkte på Kina, men opplyser at regjeringen mandag innkalte Kinas ambassade til Norge for å ta saken opp direkte.

– Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at lignende hendelser ikke skjer igjen, sier Eriksen Søreide.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om, sier hun.

Kraftig skyts fra Blinken

Pressemeldingen fra Utenriksdepartementet om saken ble mandag sendt ut samtidig med uttalelser fra EU, Nato og USAs utenriksminister Antony J. Blinken om samme sakskompleks.

Blinken sier USA holder Kina til ansvar for et mønster av «uansvarlig, forstyrrende og destabiliserende atferd i cyberrommet», og at Kinas sikkerhetsdepartement har fostret et «økosystem av kriminelle leiehackere» som står bak både statlige operasjoner og økonomisk kriminalitet der målet er egen vinning.

Ifølge Blinken har USA, sammen med allierte og partnere, også formelt stadfestet at aktører med tilknytning til det kinesiske sikkerhetsdepartementet har stått bak angrep der sikkerhetshull i Microsoft Exchange er blitt utnyttet.

Angrepene har rammet tusenvis av datamaskiner og nettverk, de fleste i privat sektor.

Spionasje og tyveri

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier hackingen ble utført fra kinesisk territorium, og at målet var spionasje og tyveri av opphavsrettslig beskyttet materiale.

På spørsmål om hackingen av Microsoft Exchange sier en talsmann for Kinas utenriksdepartement at landet «er sterkt imot og kjemper mot cyberangrep og nettyveri i alle former». Talsmannen advarer samtidig og sier at det å legge skylden på noen for nettangrep må være basert på beviser, ikke «grunnløse beskyldninger».

Nato skriver i sin uttalelse at alliansen fordømmer dataangrepene og står i solidaritet med dem som er rammet.

Stortingspresidenten: Uakseptabelt

Stortingspresident Tone Trøen sier angrepet i mars var uakseptabelt og svært alvorlig.

– Det må forventes at kinesiske myndigheter gjør det de kan for å hindre at slike IT-angrep skjer. Angrep på Stortinget er angrep på vårt demokrati, sier Trøen i en pressemelding.

Trøen sier at Stortinget har styrket IT-sikkerheten etter at Stortinget har blitt rammet av to større IT-angrep i løpet av det siste året, spesielt med tanke på at stortingsvalget kun er få måneder unna.

− Trusselbildet er stadig mer krevende. Det gjennomføres løpende risikovurderinger som grunnlag for flere tiltak, sier hun.

