Lange køer i ferietrafikken søndag

– Forsinkelsen strekker seg nå til over 60 minutter, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

– Det er tydelig at mange valgt å ferie på Sørlandet, forståelig nok. Det har vært et solid trykk, spesielt nordover, men også sørover. Den største trafikken er fra Stathelle og til et lite stykke sør for Sandefjord, sier trafikkoperatør Kjetil Løvås ved Vegtrafikksentralen til NTB.

Utover kvelden

Retning nord foreslår Vegtrafikksentralen en alternativ rute som tar av E18 ved Gjerdemyrakrysset like sør for Grenlandsbrua, og som følger fylkesvei 353 til Porsgrunn/Skien og fylkesvei 32 til Islandkrysset nord for Holmestrand.

Løvås sier at de ikke blir overrasket om det blir et stort trykk i trafikken også utover kvelden, men at de håper at mange har starten hjemfarten tidlig.

Uhell og trang bru

Lenger nord på E18 ved Drammen er det lange køer i retning Oslo etter et trafikkuhell ved Lierstranda, skriver Drammens Tidende.

I Trøndelag er det lange køer i begge retninger ved Stavåbrua i Rennebu kommune. Det er gjennom sommeren manuell dirigering over brua, som ligger 7 kilometer nord for der den andre hovedveien mellom Oslo og Trondheim, riksvei 3, møter E6 ved Ulsberg.

Gunnar Olstad i Ulsberg forteller til Adresseavisen at biler har støtt i kø imellom 40 og 50 minutter.

