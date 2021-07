Brannalarmen på utestedet gikk klokken 00.34.

– Det viste seg at noen hadde tent på en dorulldispenser på et toalettlokk. Mye røyk på toalettet, og lokalet ble evakuert. Utestedet valgte selv å stenge etter dette, opplyser Øst politidistrikt.

Samtidig sloss to menn med ordensvaktene på utestedet. Begge ble innbrakt for ordensforstyrrelse, og den ene, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha påsatt brannen, melder politiet.