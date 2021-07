216 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 160 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 173, så trenden er synkende.

Ved midnatt natt til lørdag var det utført 6,3 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 134.092 personer testet positivt.

Til nå har 3.192.871 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.663.798 personer har fått andre dose.

Fredag var 17 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én færre enn dagen før.

Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

45 nye smittede i Oslo

Det er registrert 45 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 23 over snittet de sju foregående dagene.

45 tilfeller er 24 flere enn på torsdag, og 23 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 23 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen St. Hanshaugen. Der ligger smittetrykket på 101 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert fem nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Frogner (84) og Gamle Oslo (63).

Bydelen Stovner har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 18 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert én nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.797 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Fem nye smittede i Tromsø

Det er registrert fem nye koronasmittede i Tromsø det siste døgnet.

Tre av disse er nærkontakter, én er trolig smittet i en annen kommune, mens den femte har ukjent smittekilde, opplyser kommuneoverlege Inger Hilde Trandem til iTromsø.

Fredag ble det gjennomført 196 koronatester i kommunen.

Det er per midnatt natt til lørdag 30 personer som er isolert som følge av koronasmitte. 63 nærkontakter er i karantene.

23 nye smittede i Bergen

Lørdag var det 23 nye smittede i Bergen. Det er ni flere enn dagen før.

To tilfeller er importsmitte, og seks har ukjent smittevei, ifølge kommunens oversikt.

14 smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er foreløpig ikke kartlagt.

Det var totalt 1.357 personer som testet seg fredag.

Smittetallene i byen har vært noe høyere de siste dagene, og kommunen tror det kan ha sammenheng med europamesterskapet i herrefotball.

– Delvis synes økningen å ha sammenheng med at folk har samlet seg for å se EM-finalen i fotball sist søndag. Mye kan tyde på at det i denne forbindelse har vært for tett kontakt, og at noen har vært smitteførende. Situasjonen følges nøye, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Tor Grimstad på kommunens nettsider.

Det er nå bekreftet smitte på tre utesteder i sentrum blant ansatte som jobbet under EM-finalen, skriver Bergensavisen.

Sju nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Det siste døgnet er det meldt om sju nye smittetilfeller i kommunene på Nord-Jæren.

Seks av smittetilfellene er registrerte i Sandnes, og det siste er registrert i Stavanger.

I Sandnes er fire av tilfellene nærkontakter, ett er importsmitte og ett har ukjent smittevei.

Smittetilfellet i Stavanger er et barn under 10 år som er innreist fra utlandet.

22 nye smittetilfeller på Romerike

Det er registrert 22 nye koronatilfeller på Romerike siste døgn, skriver Romerikes Blad. Åtte av tilfellene er i Ullensaker.

Det er blant annet påvist smitte hos en ansatt ved sykehjemsavdelingen ved Kløfta bo- og aktivitetssenter. Alle ansatte og beboere blir testet og det er innført midlertidig besøksforbud til mandag, opplyser kommunen.

Det er også registrert ni nye smittetilfeller i Lillestrøm, skriver Romerikes Blad. Det er registrert to nye tilfeller både i Eidsvoll og i Lørenskog, mens Nittedal har registrert ett.

Romerike har den siste tiden hatt et utbrudd etter et bryllup i Strømmen med 100 gjester, hvorav 30 er smittet, i forrige uke. Lillestrøm kommune har anmeldt arrangøren.

Seks nye smittetilfeller i Harstad

Seks koronatilfeller ble registrert i Harstad fredag. Totalt er elleve smittede knyttet til utbruddet på Meløyvær, hvorav flere var på en konsert onsdag.

Bare fem av de smittede oppholder seg i Harstad. De andre smittede er reist til andre kommuner, opplyser Harstad kommune.

Kommunen og Folkehelseinstituttet anbefaler alle som var på konserten om å teste seg.

Kommunen ber også alle som var innen nærbutikken og kiosken på Bjarkøy mellom klokken 13.30 og 15 onsdag, om å teste seg. Det samme gjelder de som var innom utestedet Verftet fredag 9. juli.

