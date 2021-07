Flertall ønsker promillegrense for elsparkesykkel

Organisasjonen ber myndighetene ta grep for å hindre fyllekjøring og redusere antall ulykker.

– Vi ønsker promillegrense for elsparkesykler. Det er enklere å forholde seg til for dem som bruker elsparkesykler, og ikke minst for politiet som skal håndheve det, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Kun to av ti, altså 19 prosent, er negative til å innføre promillegrense. Den landsomfattende undersøkelsen er gjort av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Heieraas mener 0,2 er en fornuftig promillegrense. Med dagens regler må man selv avgjøre om man er skikket til å kjøre.

– Det er samme grense som gjelder for andre motoriserte kjøretøy og vi ser ingen grunn til at elsparkesykkel skal være et unntak, sier Heieraas.

