Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Disse landene går fra grønne til oransje på smittekartet.

Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Kypros og Storbritannia får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli. Disse går fra røde til mørkerøde.

