Terrortiltalt mann dømt til 12 års fengsel

Det bekrefter mannens forsvarer, Brynjar Meling til NTB.

– Jeg har snakket med min klient, og han anker dommen med en gang, sier Meling.

[ Mæland: Regjeringen har utviklet en ny nasjonal strategi mot terror ]

Mannen sto tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Aktor ba om 15 års fengsel for 25-åringen da saken gikk i Oslo tingrett. 25-åringen nektet da straffskyld på alle punktene om terror.

Meling sier til NTB at hans klient reagerer sterkt på straffeutmålingen.

Saken fortsetter under videoen

– Han stiller seg veldig undrende til straffereaksjonen, som er den strengeste siden Norge begynte å straffefølge terrormistenkte slik. Men han er fornøyd med gjennomslag på mye av jussen, og at han har manglet subjektiv skyld for noe av det han er tiltalt for.

– I anken vil vi gå dypere inn på de faktiske forhold han er veldig klar på at han burde vært frifunnet for, også forholdet rundt det som skjedde i England, sier advokaten.

Saken fortsetter under videoen

Han sikter med det til at PST har funnet meldinger fra 25-åringen på mobilen til en britisk terrordømt kvinne. Hun ble dømt til livstid i fengsel i fjor for å ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep mot St. Pauls katedral i London.

– Min klient er avvisende til at han visste om at hun skulle gjøre noe, sier Meling.

Det var NRK som først omtalte dommen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen