Over 72 prosent av alle voksne har fått første dose: – Fantastisk oppslutning

57,6 prosent av befolkningen har altså fått første dose, og 29,8 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 72,5 og 37,5 prosent.

– Vi har en fantastisk oppslutning om koronavaksinasjon i Norge. Det gir håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet, sier Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, i en pressemelding.

Det er i aldersgruppen 75 til 84 år flest har fått vaksine, 98 prosent av alle kvinner og 99 prosent av alle menn. I alle aldersgrupper og kjønn over 55 år er prosentandelen over 90.

I aldersgruppen som er sist i prioriteringslista, 25 til 39 år, har 47 prosent av alle kvinner og 36 prosent av alle menn fått vaksine.

– Dekningen er noe høyere blant kvinner i de yngste aldersgruppene. Ulikheten kan trolig tilskrives at det er flere kvinner som jobber i helsetjenesten enn menn, sier Stoltenberg.

Oslo og Viken

Foreløpig har FHI registrert at 21.713 personer fikk første dose tirsdag, og 8.019 personer fikk andre dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Oslo (81,8 prosent) og Viken (81,8 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (61,6 prosent) og Nordland (62,8 prosent).For andre dose ligger fylkene Innlandet (39,2 prosent) og Viken (39 prosent) best an.

– Årsaken til ulikhet mellom fylkene fordi det ble besluttet å geografisk målrette koronavaksiner til områder som har hatt stort smittetrykk over tid og flere sykehusinnleggelser, sier Stoltenberg, som legger til at den geografiske målrettingen nå er avsluttet.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Pfizer og Moderna

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Norge, og første dose ble satt den 27. desember 2020. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk.11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen kunngjorde den 12. mai at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller.

Janssen-vaksinen fra produsenten Johnson & Johnson er tatt ut av det norske vaksineprogrammet etter meldinger om alvorlige bivirkninger. Det er åpnet for at den kan gis til frivillige når strenge helsemessige kriterier er oppfylt.

