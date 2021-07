NAF: – Lading av elbil til 80 prosent er nok

– Vårt råd til alle som skal hurtiglade, er at de ikke lader elbil-batteriet til mer enn 80 prosent. Hovedårsaken er at de siste 20 prosentene gjerne tar veldig lang tid å fylle, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Det blir dyrt for deg, og i tillegg bidrar lang ladetid til økt kø og irritasjon ved ladestasjonene, sier han.

En fersk undersøkelse fra samferdselsorganisasjonen viser at over 200.000 elbiler skal ut på veiene i sommerferien. Dermed kan det ligge an til kø på ladestasjoner rundt om i det ganske land.

– Du sparer både tid og penger på å heller avslutte ladingen og legge inn ett kort ladestopp til hvis du trenger det, fremfor å lade til 100 prosent på ladestasjonen, lyder sommertipset fra Sødal.

