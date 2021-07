Dom i Mustafa Hasans sak mot Utlendingsnemnda utsatt

– Det er forståelig at det tar tid å skrive dom i en så omfattende sak, i tillegg har vi fellesferie. Jeg har tillit til at retten gjør en grundig vurdering av saken, og så venter vi på dommen når den måtte komme, sier Mustafas advokat Nicolai Skjerdal til avisa.

Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Etter at Hasan fylte 18 mottok han et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

Utreisefristen til 18-åringen var egentlig 1. juli, men ble i slutten av juni utsatt til 1. september.

Dersom Hasan vinner saken, vil UNE på nytt behandle saken hans om å bli i Norge.

