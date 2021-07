Relasjon mellom den som skjøt og den som ble skutt på i Lørenskog

Mannen i bilen er tatt hånd om av politiet.

– Politiet søker etter gjerningsperson. Gjerningsperson er sannsynligvis ikke til fare for andre personer, skriver politiet på Twitter.

Til Romerikes Blad forteller operasjonsleder Tom Sandberg at bilen som ble skutt mot, har et tydelig kulehull i frontruta.

– Vedkommende skal ha forsvunnet i en bil. Vi bruker helikopter i forbindelse med søket og får også bistand fra nasjonale ressurser, sier Sandberg.

Operasjonslederen sier til VG at det skal være en relasjon mellom den som skjøt og vedkommende det ble skutt mot, og at opplysninger så langt tyder på at hendelsen har en foranledning.

