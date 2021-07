FHI ber Norge forberede seg på en kraftig influensasesong

Av Marius Helge Larsen

– Folkehelseinstituttet vurderer at det kommende høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder særlig influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste. Små barn og eldre er mest utsatt, skriver FHI i en ny risikovurdering.

Venter flere innleggelser

Hovedårsaken er at immuniteten i befolkningen mot disse sykdommene har falt under pandemiperioden, hvor strenge smitteverntiltak har ført til få tilfeller.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det kan bli stor konsekvens av disse epidemiene i form av betydeligflere innleggelser i sykehus av særlig små barn (med RS-virusinfeksjon, kikhoste og influensa) og aveldre (med influensa og lungebetennelser) enn vanlige vintersesonger. Det kan også bli flere dødsfall.Primærhelsetjenesten vil også få økt belastning, skriver FHI.

Det understrekes at FHI har «moderat tiltro» til risikovurderingen.

Anbefaler økt beredskap

I snitt beregner FHI at 900 personer dør av influensa i Norge i løpet av en vanlig sesong, men enkelte sesonger har tallet vært nærmere 1.500.

I risikovurderingen anbefaler FHI økt overvåking av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19, styrket vaksinasjon og smitteverntiltak og styrket beredskap og årvåkenhet i helsetjenesten.

Både influensa og RS-virus gir normalt utbrudd i vintersesongen, mens kikhoste ses oftest på sensommeren og høsten.

– Det er imidlertid nå rapportert en økning i RS-virusinfeksjoner og at små barn fra andre land blir sykehusinnlagt på et uvanlig tidspunkt i forhold til normalsesong, skriver instituttet.

Økt oppmerksomhet

I flere andre land er det rapportert en økning i antall alvorlige tilfeller av RS-virus, blant annet i Australia, USA, Storbritannia og andre skandinaviske land.

– Vi har så langt ikke observert en tilsvarende utvikling her i Norge, men vi må være forberedt på at det kan skje, og vil derfor øke oppmerksomheten ved å gi ut denne risikovurderingen, sier overlege, Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter. Vanlige kjennetegn er symptomer på vanlig forkjølelse, med hoste og feber. Nesten alle barn har gjennomgått RS-virusinfeksjon før to års alder, men det er også vanlig med reinfeksjon.

