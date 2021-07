Kan Trygve-koppen avgjøre valget?

To måneder før valgurnene hentes fram igjen, begynner det å haste for partiene hvis de skal få oppfylt sine ambisjoner om å komme inn på Stortinget med flere representanter enn de har nå.

Politiske argumenter er vel og bra for å oppnå det, men partiene har mer på lur enn som så. Enorme mengder med alskens sannsynlige og usannsynlige valgkampeffekter skal også deles ut, for å overbevise tvilere og sementere gamle velgere.

Dagsavisen har dykket ned i havet av partiprodukter for å se om noe klarer å matche Trygve-koppen (Ja, den kalles det av Sp). La oss først fullføre hos nettopp Sp.

[ Etterlyser utvidet plastforbud ]

Det går i grønt

Hvis tanken på en evig glisende Trygve Slagsvold Vedum på frokostbordet ikke frister (nok), har Sp også en del andre effekter å by på i sin nettbutikk.

Utvalget omfatter nøkkelbånd, «Senterpartiet munnbind, norskprodusert» og grønne servietter, grønne luer og grønne handlenett. Sistnevnte er både fair trade- og økosertifisert, blir vi forsikret om.

– Det blir Senterparti-stands rundt omkring i hele Norge. Hvis de som er enig med oss i at vi må snu sentraliseringa og sikre nasjonalt eierskap til naturressursene har lyst til å ta med seg en Sp-effekt hjem, så er jo det hyggelig.

Det sier Trond Ivar Bækken, kommunikasjonsrådgiver Senterpartiets stortingsgruppe.

[ Slik kasting må det bli slutt på ]

Melby er på nett

Handlenett har også Venstre, med en noe mindre fryktinngytende karikatur av sin partileder Guri Melby, enn hva noen kanskje kan være fristet til å omtale tegningen på Trygve-koppen som.

Karikaturen av grønnkledde Melby er i tillegg å få på kaffekrus og T-skjorter for både kvinner og menn, og finnes dessuten som klistremerke til plassering på dertil egnede steder (hvor nå det måtte være).

I likhet med Sp og andre partier, har også Venstre en nettbutikk med forskjellig «markedsføringsmateriell».

– Dette er primært til våre medlemmer og støttespillere, og som i de fleste nettbutikker betaler den enkelte selv. Våre lokal- og fylkeslag bruker nettbutikken for å kjøpe materiell til bruk i valgkampen og deler også dette ut, primært til medlemmer og støttespillere, forteller organisasjonssjef Helene Z. Skulstad i Venstre.

Denne versjonen av Venstres Guri Melby finnes på både krus og handlenett, hvis du da ikke i stedet går for de langt billigere klistremerkene. (Foto: Venstre)

[ Han skal fronte besteforeldrene i klimakampen ]

Smitteeffekt

Venstre er for øvrig godt i gang med årets selvpromotering.

– Så langt i år har vi delt ut nærmere 300.000 brosjyrer, forteller Skulstad.

– Fordi fylkeslagene i tillegg produserer mye trykt materiell selv, er det vanskelig for oss å anslå hvor mye trykt materiell som vil bli delt ut i løpet av valgkampen.

T-skjorter, pins og buttons blir det derimot lenger mellom.

– Vi har besluttet å dele ut mindre enn vanlig for å redusere kontaktpunkter og smitte, forklarer Skulstad.

– Vi deler primært ut trykt materiell til velgere og folk som er interessert i Venstre. Nettbutikken vil fylles opp med flere brosjyrer fram mot 1. august. Den siste trykksaken slippes i slutten av august.

Og ettersom det er snakk om et såkalt grønt parti…

– Materiellet som Venstres hovedorganisasjon trykker, er svanemerket, påpeker Skulstad.

[ Slakter innsatsen mot korona ]

– Synlighet viktig

Også Høyre kan tilby en karikatur av sin partileder, i blå, høyhalset genser på hvite T-skjorter. I likhet med Melby smiler Erna Solberg bredt, men ikke så bredt som Vedum, da. Det skal mye til.

– Vårt fokus har vært å være så synlige som mulig når vi er fysisk ute for å drive valgkamp. I den forbindelse har det vært innkjøp av jakker, T-skjorter, caps, luer, pannebånd og reflekser. Denne valgkampen kan og vil bli annerledes mange steder, og synlighet blir derfor viktig.

Det sier seniorrådgiver Hanne Igland i Kampanjeavdelingen i Høyre, trolig med et lite (refleks)glimt i øyet.

– Utover dette har vi hånddesinfeksjon, solkrem, pins, halser og handlenett som eksempel på ting som benyttes til utdeling. Innkjøpene lokalt varierer veldig, så hva man deler ut er forskjellig fra sted til sted.

Vil disse T-skjortene også være aktuelle etter valget, mon tro? (Foto: Høyre)

[ Går til valg for å stanse «vanvittig lederlønnsgalopp» ]

Jordbruksavfall

MDG kan ikke by på noen karikatur av sin partileder Une Bastholm, men hun figurerer i fotografert form på noe valgkampmateriell.

– Vi har følgende profileringsmateriell: T-skjorte, button, kjøleskapsmagnet, handlenett og munnbind, forteller kommunikasjonsrådgiver Mathias Juell Johnsen i Oslo MDG.

MDGs valgkampaviser kom opprinnelig i tre utgaver med et samlet opplag på 1.860.000 eksemplarer.

– I tillegg har det vært trykket noen ekstra opplag i etterkant, så vi er nå nærmere 2.000.000. I tillegg kommer andre trykksaker som kampanjepostkort, sånn som det om Oslofjorden og «Du var ikke hjemme»-postkort som vi legger igjen i postkassen til folk når vi har forsøkt å nå dem på husbesøk, forteller Johnsen.

Ikke uventet trykker MDG på mer miljøvennlig papir enn vanlig, og det er selvsagt resirkulerbart.

– Det brukes jordbruksavfall i produksjonen av papirmaterialet, som hentes inn gjennom samarbeid med bønder i Colombia og India, forteller Johnsen.

[ Så mye plast kaster du i løpet av ett år ]

Tenner på Rødt og SV

Både Rødt og SV håper velgerne tenner på dem.

– Rødt går til valg på å bekjempe Forskjells-Norge gjennom velferdsreformer for folk flest, ikke minst gratis tannhelse, og har i år fått laget 15.000 bambustannbørster med påskriften «ja til gratis tannhelse» før valget, sånn at ingen skal være i tvil om at Rødt går for gratis tannhelse og null hull i velferdsstaten.

Det opplyser politisk rådgiver Eirik Vold i Rødts stortingsgruppe, i valgkampens kanskje så langt lengste setning.

– Vi er i ferd med å få en del nytt materiell akkurat nå. Det artigste er kanskje tannbørsten, som jo harmonerer godt med tannhelsereform, sier politisk rådgiver Peder Østebø i SV.

En godt kamuflert nestleder (?) og tannbørster i bambus skal være med på å sikre Rødt flere stortingsplasser. (Foto: Rødt)

[ Nå har næringslivet skjønt at bærekraft lønner seg ]

Mindre enn en million

Ap har lenge hatt tradisjon for å dele ut røde roser. Sånn blir det også denne gang, men likevel ikke helt som tidligere.

– Det er mer uforutsigbart enn vanlig om og på hvilken måte vi vil dele ut effekter i valgkampen, sier valgkampsjef Kristine Kallset.

– Vi vil følge nøye med på utviklingen i smittesituasjonen og tilpasse våre stands til det. Nå i vår har vi stort sett hatt stands der vi kun snakker med velgerne, vi deler ikke ut noe.

– I en valgkamp pleier våre medlemmer å dele ut opp mot en million roser, og tusenvis av kaffekopper, i tillegg til ulike effekter som drops og solbriller. I år vil det ikke bli roseutdeling i et slikt omfang, fordi roser må bestilles lang tid i forveien dersom man skal ha mange av dem.

[ Lei av brunt i det grønne ]

Tilbudshjørne

– Vi har på vanlig måte effekter tilgjengelig for partiorganisasjonen i vår nettbutikk. Der er det både de tradisjonelle tingene som kaffekopper, drops og kulepenner, og ting som er litt mer spesielt for dette året, som munnbind og håndsprit, fortsetter Kallset.

I påvente av at sulten etter regjeringsmakt skal bli tilfredsstilt, skal også den vanlige sulten stilles.

– Vi håper selvsagt på en valgkamp der du kan få kaffe og vafler på standsene våre, slik vi er vant til, sier Kallset.

I sin nettbutikk har Ap også et «tilbudshjørne» som i tillegg til både myggservietter og duker, også omfatter røde gummistøvler med Ap-logoen. De koster kun 109 kroner («inkl. MVA»), men er bare tilgjengelige i størrelsene 37 og 38. Så ingen skal komme her og påstå at Ap lever på stor fot.

KrF hadde ikke anledning til å svare på Dagsavisens spørsmål om valgkampeffekter før nærmere valget, mens Frp ikke har respondert på våre henvendelser om dette.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!