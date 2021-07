Kun 15 positive tester på grenseovergangene den siste måneden

– Det er et helt utrolig lavt tall. Det må være lov til å sette spørsmålstegn ved om det er noe vits i å teste folk på grensa på den måten nå. Det er ikke forholdsmessig i det hele tatt, sier tidligere Halden-ordfører Thor Edquist til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier testplikten vurderes fortløpende, og sier at det vil bli mindre behov for å teste innreisende fra grønne land jo flere som er fullvaksinert i Norge. Han forsvarer likevel at alle som ikke har gyldig koronasertifikat, skal testes.

– De seks positive som har blitt funnet på Svinesund siden 7. juni, er seks potensielle lokale utbrudd som kan ha blitt hindret ved at den positive ble satt i isolasjon med en gang, sier Guldvog.

