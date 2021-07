Høyesterett opphever rusdom på grunn av endret straffereaksjonssyn

I kjennelsen sier Høyesteretts ankeutvalg at tidligere praksis må fravikes i tilfeller der tiltalte er rusmisbruker, skriver Rett24.

Saken dreier seg om en dom fra Gjøvik tingrett. En mangeårig rusmisbruker i 30-årene ble dømt til 54 dagers fengsel for bruk og besittelse av fire gram heroin. Eidsivating lagmannsrett ønsket ikke å behandle en anke over straffeutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg har imidlertid opphevet den avgjørelsen. Grunnen er at flere rettsavgjørelser i Norge den siste tiden har vektlagt endrede oppfatninger av straff som virkemiddel i rusbehandlingen.

Spørsmålet om straff for rusbrukere har vært et svært hett politisk tema det siste året. Regjeringens rusreform ønsket å avkriminalisere all narkotikabruk, noe som ikke fikk flertall på Stortinget. Heller ikke Arbeiderpartiets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk for tunge rusmisbrukere fikk flertall.

