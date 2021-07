Årsaken til dette er todelt, skriver NRK.

En side av saken er at det er fellesferie, som pleier å presse opp prisene. En annen er at råoljeprisene er høyere enn de har vært på lenge. Ved stengetid tirsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 75 dollar fatet på Oslo Børs.

– Vi må nok regne med de pumpeprisene vi har nå gjennom sommeren. Så begynner kjøringen å avta og bensinpremien over oljeprisen å dabbe av litt utover høsten, sier sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.