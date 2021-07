Sivilombudet mener Nav tar feil om fedrekvote

Ifølge Aftenposten kommer dette fra en fersk uttalelse, og uttalelsen kan få betydning for hundrevis av fedre.

– Nav har operert med vilkår om å søke innen en bestemt frist. Det er en innskrenkning i retten til foreldrepenger. Den mener vi det ikke er grunnlag for i loven, sier sivilombud Hanne Harlem til avisa.

Hun vektlegger at Nav ikke kan sette vilkår som begrenser folks rettigheter uten tilstrekkelig forankring i loven – og omtaler dagens praksis som uheldig.

Uttalelsen kommer med bakgrunn i en konkret sak der en far tapte i Trygderetten og klaget saken inn for Sivilombudet. Faren søkte om fedrekvote etter at mors lønnede permisjon var over, men i god tid før han selv skulle ta ut permisjon. Ombudet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet sørge for at saken hans blir vurdert på ny.

Ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i Nav sier de vil se uttalelsen i sammenheng med lovverket.

– Vi har forståelse for at dette er en viktig sak for mange foreldre. Vi vil likevel først uttale oss om innholdet i uttalelsen etter vi har fått sett nærmere på den og besvart Sivilombudets henvendelse, skriver hun i en epost.

Verken Trygderetten eller Barne- og familiedepartementet ønsker å uttale seg om saken nå, skriver Aftenposten.

