De to partiene får 25,7 og 6,5 prosents oppslutning på junimålingen Sentio har gjort for Nettavisen. Målingen er tatt opp etter at byrådet ble tvunget til å gå av da Fremskrittspartiet fremmet mistillit mot daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Til sammen 800 personer er intervjuet i Oslo i perioden 25. til 30. juni, og har fått spørsmål om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginene ligger mellom 1,0 og 3,5 prosent.

Og nettopp Miljøpartiet De Grønne er partiet som går mest fram på målingen. Partiet øker sin oppslutning med 1,4 prosentpoeng til 8,4 prosent og er dermed like store som Rødt på målingen. Partiet som ble avgjørende for at mistillitsforslaget mot Berg fikk flertall, går på sin side fram 0,3 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet ligger stabilt på 25 prosent (+0,1 prosentpoeng), mens partiets tidligere Oslo-representant, Jan Bøhler, trolig bidrar til at Senterpartiet går markant fram blant velgerne i hovedstaden. Sp får 4,4 prosent på målingen, etter en framgang på 1 prosentpoeng.

Byrådspartner SV øker med 1,3 prosentpoeng til en oppslutning på 12,2 prosent.

Kristelig Folkeparti og Venstre får henholdsvis 1,8 (+0,6) og 5,6 (+0,2) prosents oppslutning.

Gruppen Andre får 2 prosent etter en framgang på 1,1 prosentpoeng.

