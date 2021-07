Regjeringen planlegger å tilby vaksine til 16- og 17-åringer – endelig avgjørelse i september

En endelig beslutning om dette vil tas i september, opplyser regjeringen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert.

[ Bør barn få koronavaksinen? Disse faktorene avgjør ]

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helseminister Bent Høie (H).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen