I alt 450 fullvaksinerte er blitt koronasmittet

De 450 smittede utgjør 0,03 prosent blant de fullvaksinerte, sier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Tallene kommer fra FHIs ukerapport for uke 25.

Alle bortsett fra to tilfeller av koronarelaterte dødsfall er over 80 år. Blant dem som ble innlagt på sykehus, er 21 personer i risikogrupper. De fleste er over 75 år.

Omtrent én av ti vaksinerte kan teste positivt etter viruseksponering, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Heldigvis er det få av dem som får et alvorlig sykdomsforløp siden de fleste tross alt har ganske god effekt av vaksinen, sier Nakstad.

