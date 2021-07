Lan Marie Berg ber Støre vrake Vedum

Berg har lest den siste meningsmålingen til Dagens Næringsliv. Den gir nevnte partier 82 mandater på Stortinget. Tre mandater unna flertall. Med Arbeiderpartiet i vekst, SV på 8,8 prosent og både MDG og Rødt over sperregrensen, øyner hun muligheten til å holde Sp unna regjeringskontorene.

– Mitt råd til Jonas Gahr Støre er å vrake Vedum og satse på et prosjekt med MDG, SV og Rødt istedenfor, sier hun til avisen.

Til NTB sier Berg at et slikt samarbeid vil være mye bedre for klima.

– Vår tid roper etter visjonære og radikale politikere som kan lede oss ut av klima- og naturkrisen, som kan stå opp for demokrati og internasjonalt samarbeid, og snu utviklingen under Høyre-regjeringen med stadig økende forskjeller mellom folk, sier hun.

Berg mener en regjering bestående av Ap og Sp kommer til å bli en katastrofe for klima- og miljøpolitikken.

– De to partiene får fram det verste i hverandre. Min oppfordring til Støre er at han må vrake Vedum, og gjøre som Raymond i Oslo: Velge MDG og SV, sier hun.

