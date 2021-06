26 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det registrert 419 koronasmittede i hovedstaden, som i snitt er 29 smittede per dag.

Nordstrand er nå den eneste bydelen med et smittetrykk over 100. Her er smittetrykket på 163,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Bydelen Alna har de laveste smittetallene med et smittetrykk på åtte per 100.000.

Totalt er 37.411 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 225 nye koronasmittede i Norge. Det er fire flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 181.

I alt har 131.037 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

Til nå har 2.495.201 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.544.244 personer er fullvaksinerte med to doser.

Tirsdag var 24 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mindre enn dagen før. Til sammen er 792 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.

