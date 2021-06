Starter spleis for å saksøke regjeringen

– Signalene vi får fra regjeringen, gjør at vi er dypt skeptiske til om alvoret har sunket inn, sier Richard Flaaten.

Han er talsperson for Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19», som har 11.000 medlemmer. Gruppa kjemper for at alle som har familie eller kjæreste i utlandet, skal få møte sine kjære igjen. Gjennom store deler av pandemien har det vært svært strenge innreiseregler til Norge, og i slutten av januar ble det innført et innreiseforbud som rammet denne gruppa svært hardt. Regjeringen åpnet for at de som har ektefelle eller registrert samboer i Norge kunne få komme til landet. Det samme gjaldt for barn eller stebarn som har foreldre i Norge. Det ble derimot ikke gjort unntak for kjærester eller for personer som ikke ble definert som et nært nok familiemedlem.

– Bryter menneskerettighetene

Regjeringen åpnet nylig for at flere kan få treffe sine kjære i Norge, men endringen gjaldt bare for utlendinger bosatt i EØS-området eller i Storbritannia. Det er derfor mange som fortsatt lever i uvisshet.

I helga annonserte Flaaten at gruppa har bestemt seg for å ta saken til retten og at det er startet en innsamlingsaksjon for å dekke utgiftene. Advokat Lina Kliukeite Smorr ved advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig bistår gruppa i søksmålet, som vil gjelde flere personer.

– Vi jobber nå med et formelt søksmålsvarsel, som kommer ganske snart. Vi har valgt ut noen personer som er i en situasjon som er representativ for mange. Vinner de fram, kan andre påberope seg samme behandling, sier Flaaten.

De som går til søksmål mener innreiseforbudet som ble innført 29. januar, er et brudd på retten til et familieliv. I forbindelse med innsamlingsaksjonen til søksmålet, skriver gruppa:

«Regjeringen bryter med andre ord menneskerettighetene. Det er på tide å sette hardt mot hardt og ta saken til retten, både for å få grensene åpnet for trygg gjenforening også fra tredjeland (land utenfor EØS-området, journ.anm.), men også for å vise klart og tydelig at dette aldri må skje igjen.»

Sist uke skrev Dagsavisen om Ole-Kristian Edvardsen fra Bardufoss som er forlovet med Karolina fra Krasnodar i Russland. Planen var at kjæresten og hennes sønn skulle flytte til Norge i april. I måned etter måned har de ventet på gode nyheter. Nå ser det ut til at det blir en ny sommer uten at de får møtt hverandre.

– Jeg føler vi blir behandlet som kriminelle og at jeg blir straffet fordi jeg har en kjæreste utenfor EU, uttalte Edvardsen.

Dagsavisen har vært i kontakt med ham etter at søksmålet ble kjent. Edvardsen støtter det fullt ut og mener det er nødvendig å ta rettslige skritt for å sikre at retten til familieliv blir ivaretatt også under kriser.

Vil dokumentere konsekvensene

Hvis regjeringen skulle snu og åpne for at dem som har kjæreste eller familie utenfor EØS-området får komme, faller grunnlaget for søksmålet bort. Gruppa vil da bruke pengene som er samlet inn til et forskningsprosjekt.

– Vi ønsker at det blir gjort en systematisk forskning på hva som har vært konsekvensene for menneskene som har lidd under den doble belastningen. Det kan ikke være sånn at dem som har familie eller kjæreste i utlandet, blir en salderingspost når neste pandemi kommer. Vi håper bedre dokumentasjon på hva som har vært konsekvensene, kan føre til en holdningsendring, sier Flaaten.

Han forteller at de har forsøkt å gå i dialog med regjeringen, men at de ikke har blitt hørt.

– Regjeringen fortsetter å si at de vil vurdere nye lettelser. Det holder ikke. Folk trenger å planlegge livene sine. Det er ikke sånn at folk bare kan reise den dagen grensene åpnes. Denne uforutsigbarheten er et kjempeproblem.

Flaaten er trygg på at de har en god sak om den ender i retten. Han viser til at flere jusseksperter den siste tida har kritisert regjeringens strenge linje overfor denne gruppen.

– Det som mangler fra regjeringens side, er en grundig vurdering av forholdsmessigheten. Frykten for smitte og smitte fra utlandet, er brukt til å forsvare brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Her kunne regjeringen lagt til rette for en trygg gjenforening av familier på tvers av landegrenser. I stedet har man stengt grensen for denne gruppen, mens man har funnet løsninger for næringslivet, sier Flaaten.

Dagsavisen har vært i kontakt med Justisdepartementet og spurt om når det kommer lettelser for dem som har kjæreste eller familie i land utenfor EØS-området. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H), skriver følgende i en e-post:

«Vi har nylig kommet med lettelser både i karanteneregelverket og i innreiserestriksjonene, som gjør at mange flere heldigvis får se sine nære og kjære. Samtidig må dette gjøres stegvis, og smitteverntiltakene våre bygger på råd fra helsemyndighetene. Vi har varslet at vi fra 5. juli vil se på EUs tredjelandsliste og at vi i forbindelse med fase 4 i gjenåpningsplanen, vil se på ytterligere lettelser i innreiserestriksjonene for familie og kjærester.»

























