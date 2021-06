Søreide: Norge er ikke forpliktet til å hente hjem IS-krigere

Av Jonas Berge

– Vi er sterkt bekymret for barna som befinner seg i leirer i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre, sier utenriksministeren til NTB.

Samtidig legger hun til at Norge ikke har noen jurisdiksjon i Syria og derfor ikke er folkerettslig forpliktet til å hente hjem fremmedkrigere eller deres barn.

Mandag ba USAs utenriksminister Antony Blinken landets allierte om å hente hjem IS-krigere fra Syria. Blinken oppfordret land til å få IS-krigere hjem for å rehabilitere dem eller straffeforfølge dem om nødvendig.

Frp raser

Blinkens oppfordring tas ikke godt imot av Fremskrittspartiet.

– Dette er helt uaktuelt for Frp, og jeg forventer at regjeringen stenger døren for denne ideen. Terrorister som har reist til Syria eller andre steder, som hater Norge og alt vi står for, skal vi ikke løfte en finger for, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Hentes de hit, får de korte luksusopphold i fengsel. Det er uakseptabelt, fortsetter hun.

Kvinne hentet hjem i fjor

I januar i fjor besluttet regjeringen å hente hjem en kvinne i Syria som senere ble dømt til 3,5 års fengsel for deltakelse i terrororganisasjonen IS. Dommen fra Oslo tingrett er anket.

Hjemhentingen av kvinnen førte til at Frp gikk ut av regjeringen. Kvinnen og barna ble hentet hjem på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

I mai ba en norsk kvinne om hjelp fra Utenriksdepartementet til å komme hjem fra Syria. Hun er venninne av kvinnen som nylig ble dømt til fengsel.

