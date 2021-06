Ny utregning viser at Norges selvforsyning av mat er lavere enn ventet

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har oppdatert metoden for utregning av selvforsyningsgraden, skriver Nationen. I den nye metoden blir mer av matimporten inkludert, og det sender selvforsyningsgraden nedover til rekordlave nivå.

– I den reviderte utregningen har vi tatt med grensehandel og privat matimport, i tillegg til en del andre justeringer. I sum gir det rundt 2,5 prosentpoeng lavere selvforsyningsgrad av mat enn tidligere utregninger har vist, sier avdelingsleder Lars Johan Rustad i Nibio til avisen.

De nye tallene til Nibio viser at selvforsyningen i 2018 og 2019 var nede i 34 prosent når en korrigerer for importen av råvarer til kraftfôr. Det vil si at omtrent to tredeler av all maten vi spiste i Norge var importert.

