15 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan smile etter at smittetallene for Oslo fortsatt faller. Det er registrert 15 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 18 under snittet de sju foregående dagene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)