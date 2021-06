For første gang deltok en forsvarssjef i Pride-paraden

– Jeg tenker ikke så mye på at jeg er den første forsvarssjefen som deltar i paraden, men det er viktig at Forsvaret anerkjenner mangfoldet bak uniformen. Så når jeg fikk spørsmål om å stille, så var jeg ikke i tvil om jeg skulle si ja, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Lørdag går den årlige Pride-paraden av stabelen i Oslo, som en del av festivalen Oslo Pride som skal feire kjærlighet og mangfold. Paraden blir i år på grunn av koronarestriksjonene mindre enn tidligere år.

[ Slik blir Oslos hemmelige Pride-feiring ]

Viktige verdier for Forsvaret

– Vi er fem stykk fra Forsvaret her i dag, men hadde det ikke vært for pandemien, så er jeg sikker på at vi hadde vært titalls, kanskje hundretalls, flere, sier Kristoffersen.

Han understreker at mange av de verdiene som ligger bak Pride, også er viktige for Forsvaret, hvor folk skal være velkommen uavhengig av bakgrunn, tro, legning eller etnisitet.

[ Opplever hat mot LHBT-miljøet i interne Frp-forum – trekker seg fra verv ]

Mange gode tilbakemeldinger

– Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra folk som er glad for at jeg stiller. Det er fremdeles mange skeive som ikke føler at de lever i frihet, og kvier seg for å stå fram med legningen sin.

Men forsvarssjefen har også fått negative tilbakemeldinger på at han velger å deltar i Pride-paraden.

– Det er noen som mener at Forsvaret ikke har noe her å gjøre. Det respekterer jeg, og det skal ikke være noe press på noen i Forsvaret om å stille. Men jeg ønsket det, og derfor er jeg her i dag, sier Kristoffersen.

Hold deg oppdatert: Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen.