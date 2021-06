Relasjon mellom offer og siktet i Hellerud-drapet

Oslo politidistrikt offentliggjorde torsdag identiteten til den drepte kvinnen som ble funnet i en leilighet på Hellerud om morgenen den 8. juni. Det var 25 år gamle Marianne Hansen, opprinnelig fra Bamble i Vestfold og Telemark, men som bodde og arbeidet i Oslo.

– Hansen ble kjent med siktede i saken i forbindelse med jobb og de hadde en kortvarig relasjon i ukene forut for drapet, skriver Oslo politidistrikt i en oppdatering om etterforskningen torsdag.

Erkjent skyld

Den 29 år gamle mannen som er siktet for drapet, har erkjent straffskyld og sitter i varetekt. Mannen er rumensk statsborger, har lovlig opphold i Norge og har bodd her i flere år.

Nå tar politiet sikte på å avslutte etterforskningen i løpet av sensommeren og skriver at det er sannsynlig at saken vil komme opp for retten før jul.

Den siktede ble pågrepet etter at han hadde kjørt mot kjøreretningen på E6, og kollidert med en møtende varebil ved Morskogen i Eidsvoll morgenen etter drapet. Han ble også siktet for drapsforsøk på de to som satt i bilen han kolliderte med.

Var tilregnelig

Dette erkjenner han derimot ikke straffskyld for, men har forklart at intensjonen med kollisjonen var å ta sitt eget liv, og ikke å drepe ekteparet i den møtende bilen.

– Siktede vil bli begjært fengslet videre fram til saken er rettskraftig. Den primærpsykiatriske undersøkelsen av siktede konkluderer med at siktede var tilregnelig på handlingstidspunktet og politiet kommer derfor ikke til å foreslå en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham på nåværende tidspunkt, skriver politiadvokat Børge Enoksen i pressemeldingen.

