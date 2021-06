Økokrim tiltaler tre tidligere ledere i Stendi for grov korrupsjon

Økokrim har nå tatt ut tiltale mot tre tidligere regiondirektører i det som var Aleris, og som nå heter Stendi.

Økokrim mener de tre lederne har mottatt økonomiske fordeler fra underleverandøren Skagerak Group.

Stendi har en stor virksomhet i Norge innen velferd finansiert av staten.

Biler og personell

FriFagbevegelse har tidligere fortalt historien om Skagerak-konsernet, som i løpet av kort tid slo seg opp som leverandør av bemanning, leiebiler, personell og sikkerhet til Norges største omsorgsselskap. Stendis boliger er finansiert av det offentlige, og huser brukere med behov for oppfølging grunnet rus eller psykiatri.

Les hele historien her.

Økokrim mener at eier og styreleder for Skagerak-selskapene enten selv eller gjennom selskapene har gitt de tre tidligere regiondirektørene private økonomiske fordeler. Samtidig har regiondirektørene hatt betydelig innflytelse på valg av leverandører og innkjøp av tjenester til Stendi AS.

[ Kjent trygderettsadvokat anmeldt for grove uttalelser om uføre ]

Fri bil

Blant fordelene de tre regiondirektørene skal ha fått, er vederlagsfri oppussing av privat bolig, fri bruk av biler i høy prisklasse, samt spons til et idrettslag en regiondirektør var aktiv i.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

De tre regiondirektørene bestrider tiltalen mot dem og erkjenner ikke straffeskyld. To av dem gir gjennom sine respektive advokater uttrykk for at det fantes private avtaler om bil, båt og eiendom mellom dem og Skagerak Group, men at dette var avtaler til markedspris og ikke gaver. De to hevder også at avtalene var avklart med Stendi.

De tre tidligere regiondirektørene ser nå frem til å få belyst sakene sine i en domstol, ifølge deres respektive advokater.

[ 52 underbetalte sjåfører krever millioner i erstatning fra tidligere arbeidsgiver. Nå er selskapet tilbake i Norge under nytt navn ]

Bestrider straffeskyld

Eier og leder av Skagerak Group bestrider også straffeskyld, og mener at saken tvert imot bunner i at han selv varslet om økonomiske misligheter, og deretter ble utsatt for gjengjeldelser fra Stendi.

– Jeg har aldri hatt til formål å gi de involverte regiondirektørene i Stendi fordeler. Derimot har jeg brukt mye ressurser på å inndrive betaling for tjenester, skriver eieren i en epost via sin advokat.

Han understreker også at ledelsen i Stendi var kjent med at de aktuelle regiondirektørene leide biler via hans selskap privat.

[ «Anne» var innleid i Aleris og mangla rettigheter på jobben: – Et mareritt å få positiv graviditetstest ]

Stendi varslet

Økokrim melder selv at de besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra Stendi.

Bakgrunnen for opprullingen av saken var at Stendi, som tidligere het Aleris Ungplan & BOI, fikk nye eiere i januar 2019. Selskapet kom da i konflikt med sin tidligere foretrukne underleverandør, og hyret et eksternt revisjonsfirma for å gjennomgå omstendighetene rundt enkelte privatøkonomiske forhold. Samtidig måtte de tre regiondirektørene gå av på dagen, sammen med økonomidirektør og administrerende direktør Erik Sandøy.

Stendi uttaler i dag at den eksterne granskningen avdekket kritikkverdige forhold rundt ansatte og en leverandør som uten tvil utgjorde brudd på selskapets etiske retningslinjer. Stendi fremhever også at avtalene med Skagerak i all hovedsak er avsluttet, og at tjenestene de leverer til det offentlige i liten grad har vært berørt.

[ Kampen om sjela i arbeidslivet vårt ]

Prioritert leverandør

Leverandørforholdet mellom Stendi og Skagerak Group startet i 2012, og Skagerak ble etterhvert en prioritert underleverandør som leverte tjenester for flere titalls millioner kroner til Stendis boliger.

Dette skjedde til tross for at Skageraks eier ikke hadde tidligere erfaring med å levere denne typen tjenester i et slikt omfang. Skagerak har under avtaleperioden også fått et høyt antall revisoranmerkninger for rot i regnskapene, og hadde lån som oversteg verdiene i selskapet.

[ Utvalg leverer politisk krutt ]

Tett forhold

FriFagbevegelse har tidligere snakket med kilder i Stendi som reagerte på at forholdet mellom de to selskapene fremsto tett. Flere steder i landet delte de to selskapene kontorlokaler. De ansatte skal også ha reagert på at ledere i Stendi kjørte dyre biler levert av Skagerak.

Skageraks rolle har også vært et tema i rettssaken hvor et tyvetall selvstendig næringsdrivende konsulenter saksøkte Stendi med krav om ansettelse. Da Stendi kuttet ned på bruken av konsulenter som miljøarbeidere høsten 2017, skal enkelte av konsulentene ha fått beskjed om at de kunne fortsette å jobbe for Stendi som innleide vikarer via Skagerak.

Da de fleste avtalene med Stendi opphørte i 2019, gikk Skagerak-konsernet konkurs. Blant kreditorene er skattemyndigheter, flere store banker og tidligere forretningspartnere. Konkursbehandlingen pågår fortsatt for seks av selskapene i konsernet.

Saken er publisert av FriFagbevegelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen