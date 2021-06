Norwegian-topper fikk 11 millioner hver i hemmelig bonus

Tidligere konsernsjef Schram ble sparket av det nye styret i selskapet søndag, og erstattet med Karlsen, som tidligere var finansdirektør. De to fikk ekstrabonus på 11 millioner hver av de tidligere styret, skriver Dagens Næringsliv. Bonusene ble først omtalt av E24.

[ Plutselig sjefsbytte i Norwegian ]

Avisa får dette bekreftet av Lars Boilesen, som i juni kom inn i styret i Norwegian, og ledet styrets godtgjøringskomité. Ifølge ham hadde Schram fastlønn på 7 millioner kroner, en «restruktureringsbonus» på 11 millioner kroner og 14 millioner kroner med ni måneders arbeidsplikt, totalt over 30 millioner kroner.

– Som leder av godtgjørelseskomiteen appellerte vi til Jacob Schram at han skulle redusere sin sluttpakke til ett års lønn uten arbeidsplikt. Det nådde vi dessverre ikke fram med, skriver Boilesen i en melding til avisa.

Boilesen sier videre til avisa at det nye styret har «valgt å sette en strek for umusikalsk avlønning av toppledelsen». Nyheten om bonusene til de to toppene vekket sterke reaksjoner fra flere hold.

Saken fortsetter under videoen

Til E24 sier Boilesen at resten av ledergruppa fikk ni måneders lønn i bonus. Det betyr at det ble utbetalt til sammen 30,3 millioner kroner i bonus, inkludert de 22 millionene til Schram og Karlsen, om lønnen var den samme i mai som den var i fjor, ifølge E24.

Tidligere styreleder Niels Smedegaard har omtalt utbetalingen som en såkalt «retention bonus», en ordning som skal sikre at nøkkelpersonell ikke forlater en bedrift midt i en krevende periode.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen