Flere meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinering

Så langt har verket behandlet over 50 bivirkningsmeldinger om forskjellige menstruasjonsforstyrrelser.

– Meldingene handler ikke om samme type menstruasjonsforstyrrelser, men ulike plager som kraftig menstruasjon og endret mønster med for sen eller for tidlig menstruasjon. Meldingene klassifiseres ikke som alvorlige, men vi følger med på slike meldinger fremover, skriver Legemiddelverket.

– Ingenting som tilsier sammenheng

Samtidig understrekes det at menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig.

Når mange kvinner er vaksinert, vil dermed mange også oppleve forstyrrelser på tidspunktet rundt vaksinering. Det kan altså være tilfeldig.

– Det er ingenting som tilser at dette har sammenheng med vaksinen, men vi følger med. Menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig, og det kan være mange årsaker til at det oppstår. Det er viktig at kvinner oppsøker lege ved vedvarende eller bekymringsfulle symptomer slik at eventuelle andre årsaker til endret menstruasjonsmønster oppdages, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Over 11.000 bivirkningsmeldinger

Legemiddelverket har behandlet i alt 11.297 bivirkningsmeldinger knyttet til de 3,5 millioner dosene med koronavaksine som er satt i Norge. De fleste gjelder kjente og forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smarter i kroppen.

I det siste har det kommet meldinger fra USA om hjerteproblemene perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) blant vaksinerte. Dette undersøkes også i Europa.

– Legemiddelverket har meldt norske tilfeller videre til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) som et mulig bivirkningssignal, og har løpende informert om saken, opplyser Legemiddelverket.

Så langt er det oppdaget 42 tilfeller av akutt perikarditt og 7 tilfeller av myokarditt i Norge i forbindelse med vaksinering.

– Både perikarditt og myokarditt er sjeldne tilstander. De har god prognose, og de fleste tilfellene er milde og krever ikke behandling, sier Madsen.

