Bofellesskap i Drammen slaktes for lovbrudd

Blant annet har det blitt iverksatt tvangstiltak overfor flere beboere uten at Statsforvalteren hadde godkjent det.

Sen saksbehandling fra kommunen og Statsforvalteren gjorde at én beboer ble utsatt for tvangstiltak i drøyt to år uten godkjent vedtak. En annen beboer var utsatt for det samme i nesten sju måneder.

− Vi ser alvorlig på at beboere utsettes for ulovlige tvangstiltak, og at dette skjer gjentatte ganger og over lange perioder. Praksisen bryter med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, sier sivilombudsmann Hanne Harlem i en pressemelding.

Flere av vedtakene om tvang var også mangelfulle.

– Det er statens ansvar å begrunne og å dokumentere at tvangstiltakene er brukt som en siste utvei, og at vilkårene om nødvendighet og forholdsmessighet er oppfylt. Etter vår vurdering oppfylte flere av vedtakene ikke vilkårene, sier Harlem.

Drammen kommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken har frist til 1. oktober 2021 med å melde tilbake om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten.

