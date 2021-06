Reiselivet mangler mye utenlandsk arbeidskraft

– Reiselivet står ovenfor et stort paradoks: Etter halvannet år med nedstenging har nå flere reiselivsbedrifter gode bookingtall for sommeren, men ikke nok ansatte til å ta imot gjester. Nå må vi få en rask løsning på dette problemet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Halvparten av hotellene og overnattingsbedriftene sier at de mangler utenlandsk arbeidskraft. I tillegg mangler nær halvparten av campingplassene sine faste sesongarbeidere.

– Dette er krise fordi mange reiselivsbedrifter risikerer å måtte redusere antallet gjester og dermed mister sårt tiltrengt omsetning. Vi forstår at myndighetene vil ha god kontroll før man åpner opp for generell innreise for folk uten vaksine og fra røde land, men næringen fortviler over at det ikke åpnes mer for arbeidsinnvandring, sier Devold.

Manglende arbeidskraft fra utlandet sliter også seks av ti utelivsaktører med.

Av fylkene er det særlig bedriftene i Vestland (54 prosent) og Nordland (50 prosent) som har utfordringer med at de ikke får inn sine faste sesongarbeidere fra utlandet.

