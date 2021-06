Opprørsforslag nedstemt på Obos-generalforsamling

Det ble klart i voteringen på generalforsamlingen tirsdag kveld, hvor opprørerne kom med flere benkeforslag.

Stort sett fikk de kandidatene som valgkomiteen hadde foreslått, rundt 300 stemmer, mot rundt 150 stemmer til opprørskandidatene.

Generalforsamlingen stemte også ned et forslag fra Benjamin E. Larsen i behandlingen av årsrapporten for 2020. Larsen har vært med på å lede et opprør mot dagens Obos-ledelse.

Han ønsket å legge inn en merknad i årsrapporten om at generalforsamlingen stiller seg skeptisk til at kun 17 prosent av solgte nye Obos-boliger i 2020 ble solgt til Obos-medlemmer på forkjøp.

– Når kun 17 prosent av solgte nyboliger selges på forkjøp til Obos-medlemmene, vitner det om at konsernsjef, konsernledelsen og styret ikke leverer på det viktigste formålet i vedtektene. Dette må få konsekvenser, het det i endringsforslaget, som ble nedstemt med 302 mot 167 delegater.

Det ble også fremmet forslag om å halvere honorarene til styremedlemmene i Obos, men dette ble også nedstemt av flertallet.

Opprørerne har også fremmet flere andre forslag som det skal voteres over i løpet av kvelden.