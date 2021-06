Nordmenn i Thailand ber om vaksinehjelp

I et åpent brev til statsminister Erna Solberg (H) og de øvrige statsministrene i Norden ber det nordiske samfunnet i Thailand om vaksinehjelp. De mener at de er i alvorlig fare som følge av pandemien.

– Det offisielle vaksinasjonsprogrammet i Thailand inkluderer ikke utlendinger, verken eldre eller de med underliggende sykdommer, med mindre de er i besittelse av arbeidstillatelse. De mange pensjonerte nordiske beboerne er derfor i fare til i beste fall oktober, skriver The Scandinavian Society Siam.

De ber om at de nordiske landene samarbeider om at det blir lagt til rette for vaksiner. De opplyser at foreningen kan bistå med planlegging og gjennomføring, i samarbeid med de nordiske kirkesamfunnene i Thailand og private sykehus.

The Scandinavian Society Siam er en forening som hovedsakelig hjelper det nordiske samfunnet i Thailand.

