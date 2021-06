Forsvarets lokalt ansatte i Afghanistan er overført til Norge

Norge har besluttet å gi lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul opphold.

Bakgrunnen er Norge og Natos tilbaketrekking fra Afghanistan, noe som kunne medført fare for de lokale arbeidstakerne.

– Jeg er glad for at vi nå har funnet praktiske løsninger på dette og at seks lokalt ansatte, tolker og renholdere med deres familier er trygt tatt imot i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

De ansatte regnes på kvoten for overføringsflyktninger og har fått tildelt bosetningskommuner.

