De rødgrønne lover omkamp om karakterbasert opptak

– Sp vil oppheve karakterbasert opptak som nasjonal ordning. Vi er sterkt imot den nasjonale overstyringa som regjeringa her gjennomfører, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Marit Knutsdatter Strand til NTB.

Mandag kveld ble det klart at regjeringen har vedtatt at det skal innføres nasjonale regler for fritt skolevalg fra våren 2022, der karakterer skal være grunnlaget for inntak til videregående skoler.

Vedtaket innebærer at fylkeskommunene enten må ha karakterbasert opptak i hele fylket, eller innenfor maksimalt seks fastsatte inntaksområder.

– Dette avgjør fylkene best selv

Strand viser til at det har vært ytret sterk motstand mot å innføre inntaksordningen på nasjonalt plan, og mener regjeringen kommer med vedtaket mot bedre viten.

– Videregående skole er av de største og viktigste oppgavene til fylkene, om kan ikke bli sniksentralisert til staten ved å fjerne styring av opptaket til skolene, sier Strand.

Også Ap, som Sp ønsker å gå i regjering med etter høstens valg, lover omkamp.

– Hvis høyreregjeringen mener det er lurt å overstyre alle folkevalgte fra et kontor i Oslo, kan de bare legge festtalene om mer lokaldemokrati i skuffen. Ulike ordninger fungerer i ulike fylker, og dette avgjør fylkene best selv, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg til Utdanningsnytt.

– Skal stoppes umiddelbart

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås sier til Utdanningsnytt at regjeringens ordning «skal stoppes umiddelbart når ny regjering tar over».

– Regjeringen burde etter min oppfatning skrinlagt hele forslaget som har møtt massiv motstand i et samlet Skole-Norge. Til og med NHO er uenig med regjeringa. Norge er et langstrakt land, med store lokale forskjeller, og gode løsninger for skoler og elever bestemmes best lokalt, sier hun.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener regjeringen med vedtaket setter ideologi foran faglige råd og lokaldemokrati.

– Behovene er svært ulike i for eksempel Nordland, Vestland, Viken og Oslo. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring, da må de selvsagt også kunne utvikle, og lokalt bestemme, inntaksordninger som egner seg best, sier Handal til NTB.

