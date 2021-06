Listhaug vil at kommisjon skal se på koronasmitten blant innvandrere

– Jeg mener tiden er inne, nå har man fått kontroll. Det var vanskeligere å ta opp dette når smittesporingen pågikk, og pandemien var ute av kontroll. Nå må vi ta lærdom, sier Listhaug til Dagens Næringsliv.

Listhaug mener at en slik kommisjon bør se på hvilke utfordringer manglende integrering har gitt landet under pandemien, og hvilken sårbarhet dårlig integrering gir Norge foran fremtidige kriser.

Hun mener utfordringene har blitt forsøkt skjøvet under teppet, og hun hevder at noen innvandrergrupper har større lojalitet til storfamilien og klanen enn norske påbud og regler.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at regjeringen har dysset ned den høye smitten blant innvandrere. Videre refererer han til en FHI-rapport om koronaatferd og landbakgrunn og sier til DN at det ikke er grunnlag for påstanden om at innvandrere ikke bryr seg om myndighetenes regler.

Han sier seg imidlertid enig i at det er behov for mer kunnskap om utfordringene Listhaug vil se nærmere på, og at dette er noe både koronakommisjonen og en ekspertgruppe ser på.

