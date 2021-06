Stortinget har etter lang kamp fra Frp vedtatt at det skal innføres et prøveprosjekt med 120-grense på norske veier. Hareide, som advarte mot forslaget, sier til Bladet Motor at det vil ta tid å få det på plass.

[ Hareide vil ha flere tog til Europa ]

Grunnen til det er at Hareide vil utrede hvilke veier fartsgrensen skal prøves ut på, og om det skal brukes automatisk fartskontroll.

– Jeg skal naturlig nok se på hvordan vi skal følge opp dette, men det er et arbeid som vil ta noe tid, sier Hareide.

Han kan ikke love at norske veier har fått 120-grense før valget i høst.

– Det er en ren provokasjon hvis Hareide nå skal bruke et halvt år på å finne ut hvilke strekninger det skal bli 120 på. Nye Veier har allerede foreslått aktuelle strekninger der veien er god nok. Derfor bør dette komme på plass allerede i sommer, sier Bård Hoksrud i Frp.

[ Stortinget vedtar EUs jernbanepakke fire. NJF-lederen håper og tror at det fins smutthull i EUs jernbanereform ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!