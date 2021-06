Frp vil ikke svare på LOs valgspørsmål

LO har i år som tidligere år stilt de store politiske partiene spørsmål om hva de mener om sakene som er trukket fram av LO-medlemmene som de viktigste i valget. Fremskrittspartiet svarte for to og fire år siden, men ikke i år, skriver Aftenposten.

«Vi registrerer at LO ber om svar på en lang rekke spørsmål. Det synes som om LO ikke ønsker en åpen politisk dialog, men heller vil være et kampanjeapparat for Arbeiderpartiet», skriver i stedet Frp-leder Listhaug i sitt svar.

Spørsmålene er snevre og knyttet til venstresiden, sier Listhaug.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er spesielt at Frp ikke svarer. Hun kaller det sprekt av de andre partiene, særlig Høyre, som svarer, selv om de ikke er enig i det LO mener.

