Rekordmange synes koronareglene er uklare nå

Andelen som synes at retningslinjene er vanskelige å forstå, er nå på sitt høyeste nivå så langt i pandemien. Andelen som mener karantenereglene er vanskelige å forstå, er 26 prosentpoeng høyere enn i januar.

Juni-målingen viser også at stadig færre mener det er behov for å bruke munnbind. 70 prosent svarer at de er positive til munnbindbruk i Norge, det laveste nivået som er målt siden september.

57 prosent er enig i at gjenåpningen av samfunnet skjer i riktig tempo, mens 25 prosent mener det skjer for fort og 18 prosent for sakte.

