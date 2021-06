Menns magefett er farligere enn kvinners

Forskningen er gjort med tall fra Tromsøundersøkelsen. 3.700 tromsøværingers kroppssammensetning har blitt undersøkt, og tallene viser at kvinner kommer bedre ut enn menn.

[ Forskere sjokkert over sammenhengen med dødsrater ved covid-19 ]

Forskerne fant ut at kvinnekroppens måte å lagre fett på er forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdom.

– Problemet med det vi kaller det farlige magefettet, det som er innenfor magemusklene og rundt organene våre, er at det gir en høyere risiko for sykdom. Og spesielt for hjerte-kar-sykdom, sier stipendiat Marie Wasmuth Lundblad ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT Norges arktiske universitet til NRK.

Saken fortsetter under videoen

Resultatene fra forskningen viser at menn hadde rundt 700 gram mer magefett enn kvinnene.

– Det er vanligere at kvinner lagrer fett rundt hoftene. Kvinnekroppens måte å lagre fett på er forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdom, sier Lundblad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen