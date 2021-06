Dramatisk resultatfall for Norges største bedrifter

Kapital-redaktør Vibeke Holth sier at det aldri tidligere har vært så dramatiske tall i bladets oversikt over landets største bedrifter, som er blitt publisert i 45 år.

Oversikten viser at de 500 største bedriftene fortsatt står for en betydelig andel av verdiskapningen her i landet, men at omsetningen deres falt med 8 prosent i 2020.

– Enda mer sank de samlede resultatene. Til tross for enorme støttepakker fra regjeringen falt bedriftenes resultater med cirka 70 prosent. Det er alvorlig. Antakelig må vi helt tilbake til krigens dager for å finne like oppsiktsvekkende tall, sier Kapital-redaktøren.

Oversikten viser at selskapene ved utgangen av 2020 hadde redusert den samlede arbeidsstyrken med 3 prosent.

Flere selskaper tæret på egenkapitalen i fjor. I Equinor ble egenkapitalen redusert med 12 prosent, mens den i selskaper som Norsk Hydro og Statkraft ble redusert med henholdsvis 8 og 3 prosent.

Kapital skriver at tallene viser at næringslivet står overfor betydelige utfordringer også nå som pandemien er i ferd med å bli slått ned.

