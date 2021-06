Sykehusstreiken avsluttes – Unio og Spekter enige om frivillig lønnsnemnd

Forhandlingsleder for Unio, Lill Sverresdatter Larsen, sier de kom til avgjørelsen etter trusler om ny tvungen lønnsnemnd.

– Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Unios medlemmer som har vært i streik, går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig, melder Spekter.

[ Kommentar: Kanskje er ikke Unios streikende masser så fortvila som det kan virke ]

– Jeg er fornøyd med at Unio og Spekter etter åpne og tillitsfulle forhandlinger ble enige om denne løsningen. Unios medlemmer representerer svært viktig kompetanse både nå og i årene framover, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Arbeidsdepartementet melder at de sent tirsdag kveld mottok et varsel fra Statens helsetilsyn om at det ville oppstå fare for liv og helse fra klokken 16 onsdag ettermiddag. Partene ble informert om dette på et uformelt møte onsdag morgen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er fornøyd med at partene da bestemte seg for frivillig lønnsnemnd:

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. Derfor er det bra at de har kommet fram til en frivillig løsning, sier Isaksen.

