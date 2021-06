Politiet setter krisestab for å løse flaskehals på grensen

Siden regjeringen åpnet for at fullvaksinerte kunne reise til Sverige, har timelange køer preget grensene ved innreise. Problemene er blitt så store at Øst politidistrikt har satt krisestab for å finne en løsning på situasjonen, melder TV 2.

De siste dagene har reisende måttet vente i opptil fem timer før de har fått reise tilbake inn i Norge. Dette vil myndighetene prøve å finne en løsning på.

– Det er først og fremst transportører og pendlere som får problemer. De som er på handletur, må regne med å vente, sier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

Fra og med fredag i forrige uke åpnet regjeringen for at fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, ikke lenger trenger å være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Ved ankomst til Norge må de likevel ha fylt ut et innreiseskjema, de må kunne framvise et norsk koronasertifikat som viser at de oppfyller kriteriene for å få fritak fra innreisekarantene, og de må testes for koronavirus.

Ved grensen på Svinesund onsdag sa politidirektør Benedicte Bjørnland at grensepasseringen kunne gått mer effektivt hvis folk var flinkere til å komme forberedt. En av årsakene til køene er at folk ikke har fylt ut innreiseskjemaet på forhånd.

Samtidig innrømmer hun at politiressursene på grensen ikke står i forhold til trafikken.

– Jeg opplever at Øst politidistrikt gjør en svært samvittighetsfull og profesjonell jobb etter forholdene, men de har logistiske utfordringer, sier Bjørnland.

