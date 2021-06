Jonas Gahr Støre: – Jeg syns Raymond Johansen har opptrådt ansvarlig og ryddig

– Jeg syns Raymond Johansen har opptrådt ansvarlig og ryddig. De er et fellesskap i byrådet som har avvist den mistilliten. Så må Rødt ta ansvar for deres beslutning om å stemme for, sier Støre til NTB.

– Så har jeg tillit til at ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, vil ha gode samtaler med gruppelederne for å avklare grunnlaget for et nytt byråd, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte onsdag kabinettsspørsmål da bystyret i Oslo skulle stemme over et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg. Dermed gikk hele byrådet av da mistillitsforslaget fikk flertall.

