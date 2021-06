Åpning for større arrangementer ved bruk av koronasertifikat – 1.000 personer inne og 2.000 ute

Med faste sitteplasser utvides antallet som kan samles innendørs til 2.500, og utendørs, typisk på en idrettsstadion, økes antallet til inntil 5.000.

– Gjennom pandemien har man kunnet gjøre de små, men viktige tingene og møte de nærmeste. Nå kommer tiden der vi kan ha det gøy på andre måter igjen, sier helseminister Bent Høie (H).

[ Slik blir koronasertifikatet kontrollert når man reiser inn til Norge ]

– Snart kan vi gå på store konserter, på fotballkamp eller festival. Det vet jeg at det er mange som har gledet seg til, sier helseministeren.

Koronasertifikatet ble presentert forrige uke. Det viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater.

Mandag kom retningslinjer for hvordan koronasertifikatet skal brukes innenlands i Norge. Det var ventet at det skulle åpnes for større arrangementer. Det tas i bruk ved trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan.

Høie understreker at koronasertifikat ikke kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5A grunnet ukontrollert smitte, men at det kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C.

[ 900.000 færre doser enn ventet av Pfizer, men en økning i Moderna-leveranser ]

Det skal gis også for ubeskyttede, og negativ test skal likestilles med vaksinasjon og gjennomgått smitte. Men testing er et øyeblikksbilde og vil derfor kun være gyldig i 24 timer.

I forbindelse med arrangementer vil arrangører kunne inngå avtaler med private hurtigtestleverandører. Leverandørene vil kunne få refusjon fra staten for utgifter i forbindelse med dette.

FHI: Koronapass på papir klart om få uker

Det vil snart bli mulig å bestille koronasertifikat i papirformat, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

110.000 nordmenn er såkalt ikke-digitale og har ikke mulighet til å hente sitt koronasertifikat på mobil, nettbrett eller PC. Men for disse er en papirløsning rundt hjørnet, opplyser assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen.

– Dette vil være klart i løpet av få uker, sa hun på en pressekonferanse mandag.

Koronasertifikatet ble rullet ut onsdag i forrige uke, og i den første fasen er det avdekket en del feil.

– Men for de aller, aller fleste fungerer sertifikatet som det skal, sier Knudsen.

Saken oppdateres