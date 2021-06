Solberg skryter av milliardkutt og lover nye skattelettelser

– Jeg er fornøyd med at vi har senket skattene med over 30 milliarder kroner, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til sentralstyremøtet i partiet søndag.

Hun ramset opp reduksjon av selskapsskatten, fjerningen av maskinskatten og lavere formuesskatt på arbeidende kapital nå enn da Høyre tok over regjeringsmakten for snart åtte år siden. Hvis hun klarer å sikre seg en historisk tredje periode i statsministerkontoret etter valget til høsten, lover hun ytterligere skattelettelser:

[ De borgerlige partiene langt bak formkurven fra forrige stortingsvalg ]

* Skattefradrag for lavtlønte under 30 år som er helt i starten av arbeidslivet.

* Ingen bedrifter i oppstarts- eller vekstfasen skal betale skatt for fordelen med en opsjon – før man faktisk har en gevinst å betale skatten med.

* Skatten på arbeidende kapital skal videre ned, fordi den hemmer norske eiere i konkurranse med utenlandske eiere.

– Vi gjør ikke det vi har gjort for at det skal bli enklere å sitte med yachter og privatfly. Det er ekstremt få i Norge som har noen av delene. Vi reduserer skattene for næringslivet for at det skal bli mer penger igjen til å investere i ansatte og i utstyr, sa Solberg.