Sterke reaksjoner på NRKs bilder av Eriksen-kollapsen

Danmarks stjernespiller Christian Eriksen kollapset på banen under kampen mot Finland i fotball-EM lørdag kveld.

Etter kollapsen viste NRK nærbilder av Eriksen mens det ble utført hjerte- lungeredning og gråtkvalte lagkamerater samlet seg i ring rundt Eriksen for å skjerme ham.

– Burde gått raskere vekk

Nå får NRK kritikk for at de ikke kuttet bildene tidligere.

– Det oppsto en akutt situasjon som var svært uoversiktlig og vi har ikke alt klart nå heller, men det var grunnlag for å frykte det verste da det skjedde. Derfor reagerte jeg på at bildene var så tette på. Jeg tenker at produksjonen burde gått raskere vekk fra de bildene, sier VG-kommentator Leif Welhaven til Medier24.

Også i sosiale medier har det vært sterke reaksjoner på at NRK ikke gikk vekk fra nærbildene på et tidligere tidspunkt.

NRK kritisk til UEFAs sending

Sportsredaktør Egil Sundvor i NRK sier til VG at NRK er sterkt kritisk til vurderingene UEFAs produsenter gjorde i sin sending.

– Vi får et internasjonalt TV-signal fra Uefa. Og dette mener vi de skulle gått ut av tidligere. Vi gjorde vår vurdering om å bryte ut da de gikk inn igjen og viste bildene av hendelsen. Vi er overrasket over at de ikke valgte å bryte bildet før, sier Sundvor til VG.

NRK har nå tatt bort klippet av Eriksens kollaps og det påfølgende kvarteret i sin TV-spiller.

