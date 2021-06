Avinor forbereder seg på storinnrykk – venter lange køer

– Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god flyt i de arealene vi har, men med restriksjonene som fortsatt gjelder for utenlandsreisende, må det forventes at køer vil oppstå, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor i en pressemelding.

Hun sier det er spesielt ved ankomst utland at grensekontrollen tar vesentlig lenger tid enn normalt, og at de som skal reise til og fra utlandet, må være forberedt på en annen reiseopplevelse enn hva de var vant til før pandemien.

– Enkelte dager har vi hatt køer på opptil fem-seks timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden framover da flere skal ut og reise, sier Westby videre.

Fullvaksinerte slipper innreisekarantene

Fra fredag klokka 15 trenger ikke lenger fullvaksinerte og personer som har hatt koronavirus de siste seks månedene, å være i innreisekarantene dersom de har vært i utlandet. Forutsetningen er at de avlegger en negativ koronatest ved ankomst Norge.

Selv om Utenriksdepartementet fortsatt fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forventer altså Avinor at mange nordmenn nå vil ut av landet.

Avinor tror de største utfordringene vil være på Norges største flyplass Oslo lufthavn, men det kan også bli utfordringer på andre lufthavner med utenlandstrafikk.

Årsaken er testregimet i tillegg til omfattende grensekontroll, dokumentkontroll, krav til smittevern og andre myndighetskrav.

For å hindre importsmitte må alle som ankommer Norge fra utlandet, fremvise dokumentasjon for grensepolitiet. Kontrollene foretas i stor grad manuelt.

Ber om tålmodighet

Alle som skal reise til utlandet, må i dag også sjekke inn via bemannede skranker på grunn av myndighetenes krav til reisedokumentasjon, ifølge Avinor.

– Jeg vil oppfordre alle som skal reise, om å ha tålmodighet og ta hensyn til medpassasjerer og ansatte på lufthavnen, sier Westby.

– Vi ser fram til at de reisende kommer tilbake til flyplassene våre, men vi vet at situasjonen blir utfordrende fram til noen av restriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan automatiseres. Passasjerene må være forberedt på køer og ventetider, og vi klargjør nå midlertidige arealer for å tilrettelegge for dette, forklarer hun.

Avinor opplyser at de nå samarbeider tett med myndighetene for å se på grep som kan øke kapasiteten i takt med at trafikken kommer tilbake.

De presiserer også at situasjonen er mer normal for dem som skal reise innenlands i Norge, men at også disse må bidra til å sikre godt smittevern.

